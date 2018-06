Höxter (dpa) - Mit Kontaktanzeigen sollen sie ihre Opfer in ihr Haus nach Höxter gelockt und dort gequält haben: Wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen und mehrfacher Körperverletzung steht in Paderborn ab heute ein geschiedenes Ehepaar vor Gericht. Dem 46-Jährigen und seiner ein Jahr älteren Ex-Frau wirft die Staatsanwaltschaft vor, mehrere Frauen schwer misshandelt zu haben. Zwei Frauen starben in Folge der Quälereien, eine weitere entkam. Andere Frauen sollen sie um größere Geldmengen gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht im Zuge der noch laufenden Ermittlungen von mindestens acht Opfern aus.

