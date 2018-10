Mörfelden-Walldorf (AFP) Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo ruft für Donnerstag auch zu Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings auf. An den Standorten Düsseldorf, Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart, Berlin und Hamburg solle wie an den deutschen Eurowings-Standorten 24 Stunden lang die Arbeit niedergelegt werden, erklärte die Gewerkschaft am Mittwoch. Die Streiks bei Germanwings begründete Ufo mit gescheiterten Verhandlungen zum Teilzeittarifvertrag.

