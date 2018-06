Frankfurt/Main (AFP) Mit einem Kopfkissen voller Marihuana ist eine 27-jährige Frau von der hessischen Polizei in einem ICE von Mannheim nach Frankfurt am Main erwischt worden. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, fanden sie am Vortag in dem Kissen fast ein Kilogramm der Droge. Demnach flog die Frau bei einer Fahrgastkontrolle auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.