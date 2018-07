Wiesbaden (AFP) Immer mehr Frauen in Deutschland sterben an Lungen- und Bronchialkrebs. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch diese Krebsarten bei Frauen um 41 Prozent auf rund 15.500, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Mit 29.500 Todesfällen liegt die Zahl bei den Männern aber weiter annähernd doppelt so hoch. Hauptursache für diese Krebsarten ist das Rauchen.

