München (SID) - Bundestrainer Marco Sturm hat Thomas Holzmann für den Deutschland-Cup nachnominiert. Der Stürmer von den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) könnte damit beim Turnier in Augsburg (4. bis 6. November/Sport1) sein Debüt in der Nationalmannschaft geben.

"Thomas hat sich seine Nominierung verdient. Er hat auch in der laufenden Saison gute Leistungen gezeigt", sagte Sturm. Holzmann (29) verbuchte in der laufenden DEL-Saison in 13 Einsätzen fünf Tore und zwei Vorlagen.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft beim Vier-Nationen-Turnier auf die Slowakei, die Schweiz und Kanada. Sturm hatte in der vergangenen Woche bereits 26 Spieler berufen und holte nun Holzmann hinzu.

In Augsburg geht es schon um die Vorbereitung auf das Highlight im kommenden Jahr. "Der Deutschland-Cup ist ein sehr wichtiges Turnier im Hinblick auf die WM 2017. Wir haben nicht viel Zeit", so Sturm: "Es ist bis zum nächsten Treffen im April die einzige Gelegenheit, den Spielern das System zu vermitteln. Das hat letztes Jahr schon ganz gut geklappt und soll auch wieder so sein."