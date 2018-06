Berlin (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich nach dem Ringen um das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta dafür ausgesprochen, künftig frühzeitig die Zuständigkeiten zu trennen. "Wir werden uns in Zukunft überlegen müssen, wenn wir derartige Verhandlungen führen und Verträge abschließen, dass wir ab Tag eins fein säuberlich trennen, was in europäische Zuständigkeit fällt und was nationalen Parlamenten überlassen sein muss", sagte Juncker am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen."

