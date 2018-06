Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat Manfred Krug als "einen der glaubwürdigsten und populärsten Schauspieler unserer Zeit" gewürdigt. In einem Kondolenzschreiben an Krugs Frau Ottilie schrieb Gauck: "In vielen Rollen im Fernsehen, im Kino und auf der Bühne hat er uns in seiner wundervollen Art Schwächen und Stärken der Menschen vor Augen geführt." Krug sei zu Recht mit vielen Auszeichnungen geehrt worden. "Ihr Mann hat die Herzen der Menschen mit seiner Kunst auf einzigartige Weise erreicht", schrieb Gauck an Ottilie Krug. Der Schauspieler war am 21. Oktober mit 79 Jahren in Berlin gestorben.

