Berlin (dpa) - Der Schauspieler Manfred Krug ist tot. Er starb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie sein Management K&V Events der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung online berichtet. Zu Krugs bekanntesten Rollen gehörten der DDR-Film "Spur der Steine", der "Tatort"-Kommissar Stoever für den NDR sowie die Serien "Liebling Kreuzberg" und "Auf Achse". Krug war einer der populärsten Film- und Fernsehschauspieler in der DDR. Zuletzt war es still geworden um den in Ost wie West erfolgreichen Schauspieler.

