Paris (AFP) Die Chefin der rechtsextremen Front National (FN), Marine Le Pen, hat einen Fernsehauftritt ihrer Nichte absagen lassen. Der öffentlich-rechtliche Sender France 2 teilte am Donnerstag in Paris mit, Marion Maréchal-Le Pen werde nicht wie zugesagt am 10. November in einer Polit-Talkshow zu Gast sein. Mitarbeiter von Marine Le Pen hätten mitgeteilt, ihre Nichte könne nicht an der Sendung teilnehmen.

