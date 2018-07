Lotte (SID) - Matthias Rahn vom Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte wird die Pokalsensation gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen (4:3 i.E.) in unguter Erinnerung bleiben. Der Abwehrspieler erlitt nach Angaben seines Klubs in der Schlussminute der Verlängerung bei seiner letzten Aktion im Spiel einen Riss im vorderen Kreuzband des rechten Knies. Rahn wird voraussichtlich am Montag operiert. Die Zwangspause für den 26-Jährigen soll vier bis sechs Monate dauern.