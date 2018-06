Malmö (SID) - Der schwedische Fußball-Rekordchampion Malmö FF hat bereits am drittletzten Spieltag seinen 19. Meistertitel perfekt gemacht. Die Südschweden gewannen am Mittwoch bei Falkenbergs FF mit 3:0. Da zudem der Titelverteidiger und Verfolger IFK Norrköping bei Elfsborgs IF mit 1:2 verlor, ist Malmö nicht mehr von Platz eins zu vedrängen.

Leistungsträger bei dem von Trainer Allan Kuhn betreuten Team ist der frühere Bremer Bundesliga-Profi Markus Rosenberg (34), der beim Gastspiel in Falkenberg aufgrund einer Verletzung fehlte. Rosenberg trug insgesamt sechs Treffer zum Titelgewinn bei. Einer der ersten Gratulanten war übrigens Schwedens Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic von Manchester United. Der 35-Jährige schrieb: "Großen Glückwunsch! Aber so unnormal ist dieser Titel nicht."