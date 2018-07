Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hofft für das Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf den Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang, André Schürrle und Raphael Guerreiro. "Bei Aubameyang gehe ich fest davon aus. Schürrle und Guerreiro steigen am Donnerstag ins Mannschaftstraining ein. Da müssen wir abwarten", sagte Tuchel nach dem 3:0-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Union Berlin in der 2. Runde des DFB-Pokals.

Torjäger Aubameyang hatte das Pokalspiel aufgrund von Wadenproblemen verpasst. Weltmeister Schürrle fehlte zuletzt wegen einer Innenbanddehnung im Knie, Europameister Guerreiro fiel wegen eines Muskelfaserrisses aus.