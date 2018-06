Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Oktober 2016:

43. Kalenderwoche, 302. Tag des Jahres

Noch 64 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Alfred, Judas Thaddäus, Simon

HISTORISCHE DATEN

2015 - Wenige Tage vor der Parlamentswahl in der Türkei stürmt die

Polizei das Gebäude der regierungskritischen Mediengruppe

Koza Ipek in Istanbul und schaltet die Sender Kanaltürk und

Bugün TV ab.



2014 - Eine Rakete mit dem unbemannten privaten US-Versorgungsfrachter "Cygnus" explodiert beim Start zur

Internationalen Raumstation ISS.



2013 - Auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel stoßen zwei

Düngemittel-Frachter zusammen. Der Nord-Ostsee-Kanal wird

nach der Kollision mehrere Tage voll gesperrt.



2011 - Der Pekinger Autohersteller Youngman und das

Großhandelsunternehmen Pang Da übernehmen sämtliche Anteile

an Saab. Der schwedische Autohersteller stand vor der Pleite.



2006 - In Kaluga südwestlich von Moskau wird der Grundstein

für das erste Volkswagen-Werk in Russland gelegt.



2001 - Sechs Attentäter überfallen eine katholische Kirche in der

pakistanischen Stadt Bahawalpur und erschießen 16 Menschen.



1999 - In Kolumbien gesteht Luis Alfredo Garavito zunächst den Mord

an 140 Kindern. Später gibt er insgesamt 182 Morde zu.



1962 - Nikita Chruschtschow, Parteichef und Ministerpräsident

der Sowjetunion, ordnet den Abtransport der sowjetischen

Raketen aus Kuba an und beendet damit die Kuba-Krise.



1886 - Die Freiheitsstatue wird auf Liberty Island vor der

Hafeneinfahrt von New York enthüllt. Sie ist ein Geschenk

Frankreichs an Amerika zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist mit einer

bizarren Begründung absichtlich als Falschfahrer auf der

Autobahn in Thüringen unterwegs gewesen. Auf seiner Fahrspur

am Hermsdorfer Kreuz sei zu viel Verkehr und die

Gegenrichtung deutlich leerer gewesen, erklärte der Mann. Die

Polizei will prüfen, ob dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen

werde.

GEBURTSTAGE

1956 - Mahmud Ahmadinedschad (60), iranischer Politiker,

Staatspräsident und Regierungschef 2005-2013



1956 - Til Mette (60), deutscher Karikaturist und Maler,

"Stern"-Cartoonist



1946 - Wolfgang Kenntemich (70), deutscher Journalist, Chefredakteur

des MDR 1991-2011



1936 - Horst Antes (80), deutscher Maler, Bildhauer und Graphiker



1916 - Erich Mende, deutscher Politiker, FDP-Bundesvorsitzender 1960-1967, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und Vizekanzler 1963-66, Seit 1970 Mitglied der CDU, gest. 1998

TODESTAGE

2011 - Jiri Grusa, tschechischer Schriftsteller, Bildungsminister

Tschechiens 1997-1998, Botschafter Tschechiens in der

Bundesrepublik 1991-1997. Als Dissident und Mitunterzeichner

der "Charta 77" vom kommunistischen Regime der damaligen

Tschechoslowakei verfolgt , geb. 1938



1996 - Franca Magnani, italienische Journalistin und Autorin,

langjährige Italien-Korrespondentin der ARD, geb. 1925