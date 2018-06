New York (AFP) Der Chiphersteller Qualcomm aus den USA will seinen niederländischen Konkurrenten NXP für 47 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro) kaufen und damit auch in der Automobilindustrie, beim Internet der Dinge und Netzwerken Fuß zu fassen. Qualcomm biete pro NXP-Aktie 110 Dollar, ein Aufschlag von 11,5 Prozent auf den Schlusskurs von Mittwochabend, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten den Kauf bereits gebilligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.