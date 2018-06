An Bord eines US-Militärflugzeugs (AFP) Die US-Streitkräfte haben in Afghanistan möglicherweise zwei hohe Vertreter des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. Ziel eines Drohnenangriffs am vergangenen Sonntag in der Provinz Kunar seien der El-Kaida-Anführer Faruk al-Kahtani und sein Stellvertreter Bilal al-Mutaybihabe gewesen, teilte ein US-Militärvertreter am Mittwochabend mit. Ob sie tatsächlich tot seien, lasse sich nicht eindeutig bestätigen, doch sei das US-Militär "eher zuversichtlich", sagte er.

