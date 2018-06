Sydney (AFP) Vor den Augen der entsetzten Fahrgäste hat ein Mann in der australischen Ostküstenstadt Brisbane einen Busfahrer mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und ihn angezündet. Der 29-Jährige sei bei lebendigem Leibe verbrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach örtlichen Medienberichten handelte es sich bei dem Opfer um einen in der indischen Gemeinde beliebten Sänger namens Manmeet Alisher.

