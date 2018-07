Leipzig (AFP) Über den diesjährigen Medienpreis Goldene Henne dürfen sich unter anderem die Moderatorin Barbara Schöneberger und die Sängerin Helene Fischer freuen. Schöneberger wurde bei der Verleihungsgala am Freitag in der Kategorie Entertainment geehrt, Fischer in der Kategorie Musik. In der Kategorie Schauspiel wurden Matthias Schweighöfer und Florian David ausgezeichnet, beim Sport Kunstturner Fabian Hambüchen.

