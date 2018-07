Freiburg (AFP) Da half auch der Fahrerwechsel nicht: Ein betagtes Pärchen, das in Freiburg betrunken mit dem Auto unterwegs war, muss nun mit einer Strafanzeige und dem Entzug des Führerscheins rechnen. Das Auto der beiden war am Donnerstagabend nach Polizeiangaben wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Am Steuer saß demnach eine 81-jährige Dame.

