Hannover (AFP) Die in wenigen Tagen beginnenden Feiern zum sogenannten Reformationsjahr könnten nach Ansicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, auch wichtige Impulse in Sachen Ökumene setzen. Er hoffe jedenfalls auf ein "ökumenisches Signal", sagte er am Freitag bei einer Telefonpressekonferenz der EKD.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.