Bonn (AFP) Rewe ist mit seinen Übernahmeplänen in Norddeutschland am Ziel. Das Bundeskartellamt genehmigte dem zweitgrößten deutschen Lebensmitteleinzelhändler, die Mehrheit an der Supermarktkette Coop in Norddeutschland zu kaufen. Allerdings muss Rewe einige Auflagen erfüllen.

