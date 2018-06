Berlin (AFP) Eine Mehrheit der Deutschen scheut den Abschluss einer Versicherung im Internet. In einer am Freitag vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) veröffentlichten repräsentativen Umfrage sagten 55 Prozent, sie könnten sich auch in Zukunft nicht vorstellen, dies zu tun. Informationen holen sich aber die meisten online - laut Umfrage sind es 82 Prozent.

