Brüssel (dpa) - Die EU-Staaten haben den europäisch-kanadischen Handelsvertrag Ceta offiziell gebilligt. Das teilte der Rat als Vertretung der EU-Staaten in Brüssel mit. Damit dürfte der Weg zur Unterzeichnung des Abkommens auf europäischer Seite frei sein. Bereits in wenigen Tagen könnte ein neuer EU-Kanada-Gipfel angesetzt werden. Bevor Ceta in Kraft treten kann, ist zunächst noch das Europaparlament am Zug. Eine Mehrheit wird erwartet. Danach müssen die nationalen Parlamente Ceta billigen.

