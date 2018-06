Brüssel (dpa) - Günther Oettinger soll in der EU-Kommission das Ressort für Haushalt und Personal übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge der Bulgarin Kristalina Georgiewa an. Die bisherige Vizepräsidentin der EU-Kommision soll Geschäftsführerin der Weltbank werden, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Auf Georgiewa soll nun ein anderer bulgarischer Politiker nachfolgen, der noch bestimmt werden muss. Oettinger ist derzeit EU-Kommissar für digitale Wirtschaft.

