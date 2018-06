Lyon (AFP) Im Juli hat der achtjährige Florian einen mit Helium gefüllten Ballon mit seinem Namen und seiner Adresse aufsteigen lassen, jetzt bekam er Post von der Finderin des angehängten Zettels - aus Chicago. In dem auf den 18. Oktober datierten und mit "Stephany" unterzeichneten Schreiben mitsamt dem Zettel heißt es auf Englisch, sie habe den Ballon an einem "ihr am Herzen liegenden" Ort gefunden und wünsche Florian alles Gute.

