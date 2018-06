Ussita (AFP) Nach den beiden schweren Beben in den Bergen von Mittelitalien wollen viele der Geschädigten erst einmal an die Küste ziehen. Mehr als 500 der 5000 Menschen, die nicht in ihre Häuser zurückkehren können, hätten sich bereits für Hotels an der Küste als ihre künftige Bleibe entschlossen, erklärte der italienische Zivilschutz in der Nacht zum Freitag.

