Hobart (dpa) - In einem historischen Deal haben sich 24 Staaten und die EU auf eine riesige Meeresschutzzone in der Antarktis geeinigt. Der Durchbruch kam nach jahrelangen Verhandlungen und gegen den anfänglichen Widerstand von Russland beim Treffen der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis in Hobart auf Tasmanien. Das Gebiet im Rossmeer ist gut vier mal so groß wie Deutschland. Dort ist jetzt mindestens für die nächsten 35 Jahre das kommerzielle Fischen verboten.

