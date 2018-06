Winston-Salem (dpa) - Zwölf Tage vor der Präsidentenwahl hat First Lady Michelle Obama die Wähler der Demokraten eindringlich zur Stimmabgabe aufgerufen. Vor Tausenden Zuhörern bei einer Kundgebung in Salem trat sie erstmals gemeinsam mit Hillary Clinton auf, der Kandidatin der Demokraten. Die 52-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen zur Geheimwaffe des Clinton-Lagers im Wahlkampf entwickelt. In mehreren Reden trug sie engagiert und selbst vom gegnerischen Lager respektiert ihre Argumente für Clinton vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.