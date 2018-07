Santiago de Chile (AFP) Isabel Allende, Tochter des früheren chilenischen Präsidenten Salvador Allende, will nun doch nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Sie verzichte auf eine Kandidatur bei der im kommenden Jahr anstehenden Präsidentenwahl, sagte die sozialistische Politikerin am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Mediabanco. Noch vor wenigen Wochen hatte sie erklärt, dass sie eine Kandidatur erwäge. Nun aber habe sie sich "nach reiflicher Überlegung" dagegen entschieden, sagte Allende.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.