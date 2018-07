Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Stürmer Matt Halischuk für die laufende Saison verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt von den Winnipeg Jets an den Seilersee. Halischuk war am Freitag in Iserlohn angekommen und wird am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG erstmals zum Einsatz kommen.