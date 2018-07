Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat mit dem zweiten Derby-Sieg in vier Tagen die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Der deutsche Rekordmeister ließ dem FC Augsburg nach dem Erfolg im DFB-Pokal auch in der Liga beim 3:1 keine Chance. Nur zwei Punkte dahinter bleibt der weiterhin ungeschlagene Aufsteiger RB Leipzig dank des 2:0 bei Darmstadt 98. Bayer Leverkusen lag beim VfL Wolfsburg lange zurück, gewann am Ende aber noch 2:1. Werder Bremen verlor 1:3 gegen den SC Freiburg. Der Tabellen-Vorletzte Ingolstadt bleibt nach dem 0:2 in Mainz sieglos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.