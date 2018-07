Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will eine neue Chance auf den erhofften ersten EM-Titel. Keine vier Monate nach dem Halbfinal-Aus bei der Euro in Frankreich verlängert der Weltmeister-Coach einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2020. Die letzten Details seien am Freitag geklärt worden, schrieb die "Bild"-Zeitung am Abend. Die Entscheidung wolle der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekanntgeben. "Kein Kommentar", erklärte der DFB auf Anfrage zu der Thematik.

