Aden (AFP) Die Hoffnungen auf einen Frieden im Jemen haben sich erneut zerschlagen: Ein neuer Friedensplan der UNO wurde am Samstag von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi zurückgewiesen. Hadi habe zwar den UN-Gesandten Ismail Ould Cheikh Ahmed in seinem Exil in Riad empfangen, sich aber geweigert, den Vorschlag entgegenzunehmen, sagte ein Vertrauter des Präsidenten der Nachrichtenagentur AFP.

