Nürnberg (dpa) - Mit einem Trauergottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche wollen Polizisten heute ihres getöteten Kollegen gedenken. Der 32 Jahre alte Beamte eines Spezialeinsatzkommandos war von einem "Reichsbürger" bei einer Razzia im mittelfränkischen Georgensgmünd erschossen worden. Zu dem Gottesdienst haben sich Abordnungen von Polizeiverbänden aus dem In- und Ausland angesagt, auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wird sprechen. Zu Beginn des Gottesdienstes soll die Arbeit der Einsatzkräfte in Bayern eine Minute lang ruhen.

