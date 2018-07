Rangun (AFP) Nach Berichten über die mutmaßliche Folter, Vergewaltigung und Tötung von Angehörigen einer muslimischen Minderheit durch Soldaten in Myanmar haben Menschenrechtsgruppen eine unabhängige Untersuchung gefordert. Rafendi Djamin von Amnesty International erklärte am Freitag, wenn die Angaben der Behörden stimmten, dass die Sicherheitskräfte nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen seien, dann dürften sie auch keine Einwände gegen eine Untersuchung durch unabhängige Beobachter haben. Auch Human Rights Watch forderte eine unabhängige Prüfung.

