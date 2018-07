Hongkong (SID) - Achter Start, achter Sieg: Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat auch zum Abschluss des Kurzbahn-Weltcups seine Vormachtstellung über seine Paradestrecke 200 m Brust unterstrichen und beim Meeting in Hongkong einen ungefährdeten Erfolg gefeiert. Der 26 Jahre alte Darmstädter setzte sich in 2:02,31 Minuten deutlich vor dem Japaner Ippei Watanabe (2:04,41) durch. Lagen-Spezialist Philip Heintz (Heidelberg) wurde auf seiner Nebenstrecke Fünfter (2:07,41)

In der laufenden Weltcup-Saison hatte Koch über seine Weltmeister-Strecke zuvor in Berlin, Moskau, Peking, Dubai, Doha, Singapur und Tokio gewonnen. Beim Auftaktmeeting in Chartres hatte er aus gesundheitlichen Gründen auf den Finalstart verzichtet.

Zum Abschluss am Sonntag musste sich Koch über 100 m Brust als Zweiter in 58,33 Sekunden dem Brasilianer Felipe Lima (57,32) geschlagen geben. Der Olympiasechste Heintz schaffte es über 200 m Lagen als Dritter (1:53,95) ebenfalls den Sprung auf das Podest. Der Essener Poul Zellmann kam am Samstag über 400 m Freistil auf Platz vier (3:45,30), am Sonntag schwamm er über die halbe Distanz auf den fünften Rang (1:48,15).

Ihrem Ruf als härteste Schwimmerin der Welt machte in Hongkong Olympiasiegerin Katinka Hosszu aus Ungarn wieder einmal alle Ehre und startete an zwei Nachmittagen in zwölf Finals, in denen sie zehnmal siegte.

Binnen 140 Minuten trat die 27-Jährige am Sonntag in sechs Endläufen an, gewann dabei über 100 m Rücken und Lagen, 200 m Schmetterling, 400 m Freistil sowie 400 m Lagen und wurde Zweite über 100 m Freistil. Bereits am Samstag hatte Hosszu in weniger als zwei Stunden über 50 m Rücken, 200 m Freistil, Lagen und Rücken sowie 800 m Freistil gesiegt und über 100 m Schmetterling Platz zwei belegt.