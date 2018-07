Washington (dpa) - Das Außenministerium in Washington hat wegen erhöhter Terrorbedrohung die Abreise der Familien von Mitarbeitern des US-Generalkonsulats in Istanbul angeordnet. Informationen deuteten auf anhaltende aggressive Bemühungen von Extremistengruppen in der Türkei hin, US-Bürger in Gegenden Istanbuls anzugreifen, in denen sie wohnten oder die sie häufig aufsuchten. Von der Anordnung ist nur das Generalkonsulat in dieser Stadt betroffen, das aber geöffnet bleibt. Zugleich warnte das Ministerium US-Bürger erneut vor Reisen in den Südosten der Türkei.



