Washington (AFP) In Afghanistan sind in diesem Jahr schon mehr Soldaten getötet worden als im gesamten Jahr 2015. Von Januar bis Mitte August seien 5523 Angehörige der afghanischen Streitkräfte getötet worden, teilte der US-Generalinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans, John Sopko, am Sonntag mit. 9665 Soldaten seien im selben Zeitraum verletzt worden.

