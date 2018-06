Brüssel (dpa) - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat mit seinen abschätzigen Äußerungen in Hamburg auch Politiker in Belgien verärgert. Anlass sind Bemerkungen über die belgische Region Wallonie, deren Verhandlungen mit der Föderalregierung die Unterzeichnung des europäisch-kanadischen Handelspakts Ceta verzögert hatten. Oettinger sagte nach Angaben eines Anwesenden, die Region werde von "Kommunisten" geführt, die ganz Europa blockierten, was nicht akzeptabel sei. Ein Anwesender bestätigte die Aussagen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete.

