Unterföhring (SID) - Der frühere Vereinsboss Bernd Hoffmann hat sich für eine Neuaufstellung an der Spitze von Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV ausgesprochen. "Alles auf einer Person abzuladen, das kann nicht funktionieren. Ich kenne keine Konstruktion, in der heutzutage ein Mensch alleine so etwas schultern kann", sagte der 53-Jährige bei Sky über die Doppelfunktion von Dietmar Beiersdorfer als Vorstands- und Sportchef.

Hoffmann, von 2003 bis 2011 Vorstandvorsitzender bei den Hanseaten, schlug die Rückkehr zur Doppelspitze vor: "Das muss im Team mit klaren Zuständigkeiten und verbindlichen Zielen geregelt werden. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Aus meiner Sicht braucht man ein Tandem an der Spitze." Hoffmann selbst schloss eine Rückkehr aus: "Das steht jetzt überhaupt gar nicht zur Debatte. Meine Lebensplanung sieht auch deutlich anders aus."

Die Hamburger warten nach dem 0:3 beim 1. FC Köln am 9. Spieltag immer noch auf den ersten Sieg der Saison.