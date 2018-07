Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln droht erneut ein längerer Ausfall von Dominic Maroh. Der Innenverteidiger musste beim 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den Hamburger SV am Sonntagabend bereits in der zwölften Minute mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden.

"Es sieht nicht gut aus", sagte FC-Trainer Peter Stöger. Eine genaue Diagnose soll eine MRT-Untersuchung am Montag bringen. Erst am ersten Spieltag hatte sich der 29-Jährige einen doppelten Rippenbruch zugezogen. Am Mittwoch im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim (2:1 n.V.) hatte Maroh sein Comeback gegeben.