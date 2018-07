Rom (AFP) Italien ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoß, der am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr auch in der Hauptstadt Rom zu spüren war, hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,6. Das Beben war damit deutlich stärker als die beiden Erdstöße der Stärke 6,1 und 5,5, die sich am Mittwoch in Mittelitalien ereignet hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.