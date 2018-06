Astana (AFP) Drei Astronauten aus Russland, den USA und Japan sind von der Internationalen Raumstation ISS sicher zur Erde zurückgekehrt. Die US-Astronautin Kathleen Rubins, der Japaner Takuya Onishi und der russische Raumfahrer Anatoli Iwanischin landeten am frühen Sonntagmorgen in der kasachischen Steppe, wie das russische Raumfahrt-Kontrollzentrum mitteilte. Für das Trio ging damit eine 115-tägige Weltraum-Mission zu Ende. Rubins nahm an Bord der ISS die erste DNA-Sequenzierung im All vor.

