Singapur (SID) - ANGELIQUE KERBER. - Geboren am 18. Januar 1988 in Bremen. - Wohnort: Puszczykowo/Polen. - Größe: 1,73 m. - Gewicht: 65 kg. - Spitzname: Angie. - Weltanglisten-Position: 1 (seit 12. September 2016). - Trainer: Torben Beltz. - Physio: Cathrin Junker. - Vorbild: Steffi Graf. - Sprachen: Deutsch, Polnisch, Englisch. - Familie: Vater Slawek, Mutter Beata, Schwester Jessica. - Hobbys: Schwimmen, Fußball, Musik, Tanzen, Schlafen. - Motto: "Ich weiß, was ich will". - Größte Erfolge: Turniersiege bei den Australian Open und US Open (2016), Finale bei den WTA-Finals und in Wimbledon (2016), Silbermedaille bei Olympia in Rio (2016), Halbfinale in Wimbledon (2012) und bei den US Open (2011), Turniersiege in Stuttgart (2015, 2016) in Charleston, Birmingham, Stanford (alle 2015), Linz (2013), Paris und Kopenhagen (beide 2012) (SID)