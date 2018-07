Caracas (AFP) Nach monatelangem Streit und teilweise tödlichen Protesten in Venezuela haben sich Regierung und Opposition auf die Aufnahme von Verhandlungen geeinigt. Die Gespräche sollten im Beisein eines Vatikan-Vertreters abgehalten werden, erklärten beide Seiten am Samstagabend (Ortszeit). Die Opposition in dem wirtschaftlich schwer angeschlagenem südamerikanischen Land will die Amtsenthebung des linksgerichteten Präsidenten Nicolás Maduro erzwingen, wogegen dieser mit allen Mitteln kämpft.

