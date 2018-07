Peking (AFP) Auch das Unterhaltungsunternehmen Universal Studios will den chinesischen Markt erobern. Am Montag begann in Peking der Bau eines vier Quadratkilometer großen Vergnügungsparks im Wert von sieben Milliarden Dollar (6,37 Milliarden Euro). Der Park werde 2020 seine Tore öffnen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mit.

