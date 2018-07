Freiburg (AFP) Weil er einen haarsträubenden Vorfall mit angeblichen "Horrorclowns" frei erfand, droht einem 20-Jährigen aus Baden-Württemberg eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat. Wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte, berichtete der alkoholisierte Mann, er sei in der Nacht zum Samstag von fünf sogenannten Horrorclowns auf Motorrollern verfolgt worden. Einer habe einen Baseballschläger bei sich gehabt, und die Bande habe ihm das Handy gestohlen.

