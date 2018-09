Berlin (AFP) Im Schlichtungsverfahren um die Zukunft der verlustreichen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann ist eine Einigung auf mehrere Eckpunkte erzielt worden. Das verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen. Die Märkte von Kaiser's Tengelmann in Berlin sollen demnach an den Handelskonzern Rewe gehen, die in Bayern an Edeka; eine Abmachung für die Filialen in Nordrhein-Westfalen steht demnach noch aus.

