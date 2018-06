München (AFP) Nach dem angekündigten Fernbleiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim anstehenden CSU-Parteitag wird CSU-Chef Horst Seehofer voraussichtlich auch nicht beim CDU-Parteitag Anfang Dezember reden. Er gehe davon aus, dass es in diesem Jahr keine gegenseitige Besuche der Parteivorsitzenden gebe, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Merkel wird auf dem CSU-Parteitag am Freitag und Samstag nicht als Gastrednerin auftreten.

