München (AFP) Knapp zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen eines selbsternannten "Reichsbürgers" auf Polizisten im bayerischen Georgensgmünd entdecken die Polizeibehörden einem Bericht zufolge immer weitere Verdachtsfälle in ihren eigenen Reihen. Die Zahl der Disziplinarverfahren gegen Polizisten, die im Verdacht stehen, der Szene der so genannten Reichsbürger nahezustehen, habe sich bundesweit in kurzer Zeit vervielfacht, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Montagsausgabe). Nach einer Umfrage der Zeitung unter den Landesinnenministerien liege sie derzeit bei 15.

