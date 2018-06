Rom (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien haben Nachbeben die Menschen weiter verunsichert. Das heftigste hatte in der vergangenen Nacht eine Stärke von 4,2, teilte die italienische Erdbebenwarte INGV mit. Das Zentrum lag wie gestern in der Nähe der Kleinstadt Norcia in Umbrien. Tausende Menschen waren bei dem heftigen Erdstoß obdachlos geworden. Viele verbrachten die Nacht in Notunterkünften oder in ihren Autos, weil das Beben eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Selbst im rund 110 Kilometer Luftlinie entfernten Rom entstanden Schäden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.